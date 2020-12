Série C: Ituano e Brusque ficam no 1 a 1

Em partida realizada debaixo de muita chuva, Ituano e Brusque empataram em 1 a 1, nesta segunda-feira (21) no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda fase da Série C do Brasileiro.

Debaixo de um temporal, principalmente no primeiro tempo, Ituano empatou com o Brusque em um gol. A destacar o granado do Novelli Júnior que resistiu e não ficou encharcado.

Foto: @mschincariol pic.twitter.com/uIcuiTCjoJ — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) December 22, 2020

Com este resultado, a equipe da casa se manteve na primeira posição do grupo C com 4 pontos, enquanto os visitantes permaneceram na terceira posição com 2 pontos.

Ituano e Brusque sofreram demais com a chuva que caiu em Itu, com isso a partida começou em um ritmo lento. Mas, aos 10 minutos, o time da casa conseguiu abrir o marcador quando Kadu aproveitou uma sobra de bola para chutar para o fundo da rede adversária.

Porém, ainda na etapa inicial, o quadricolor conseguiu empatar aos 37 minutos, quando João Carlos achou Thiago Alagoano, que não vacilou.

Quadricolor faz grande jogo em Itu, mas fica no empate diante do Ituano!



O gol do Brusque foi marcado pelo Thiago Alagoano, artilheiro do Marreco com 8 gols.



O próximo desafio do Brusque será no sábado (26), no estádio Augusto Bauer, contra o Vila Nova, às 21h. pic.twitter.com/LrapWAb09A — Brusque FC (@Brusqueoficial) December 22, 2020

A partir daí não houve mudança no marcador. Na próxima rodada, o Ituano recebe o Santa Cruz no sábado (26). No mesmo dia o Brusque recebe o Vila Nova.

