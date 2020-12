Soteldo testa positivo para covid e desfalca Santos contra Grêmio

O Santos anunciou no início da noite desta quarta-feira (9) que o atacante Soteldo testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) e será desfalque para o jogo contra o Grêmio, disputado em Porto Alegre.

O desfalque é confirmado momentos antes do jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores, programado para as 19h15 (horário de Brasília) na Arena do Grêmio.

Segundo publicação do Santos em seus perfis nas redes sociais, o jogador teve febre e dor de garganta na última terça-feira (8), “durante a viagem para Porto Alegre”. O atacante venezuelano já havia realizado teste para covid no último sábado e, assim, estava liberado para o duelo com o Tricolor.

“Por precaução, porém, o Santos optou por fazer um novo exame de coronavírus no jogador após a apresentação dos sintomas e o resultado foi positivo. Com isso, Soteldo foi isolado no hotel em Porto Alegre e não estará em campo na Arena do Grêmio”, diz o comunicado da equipe santista.

Por precaução, porém, o Santos optou por fazer um novo exame de coronavírus no jogador após a apresentação dos sintomas e o resultado foi positivo. Com isso, Soteldo foi isolado no hotel em Porto Alegre e não estará em campo na Arena do Grêmio. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 9, 2020

Veja a tabela atualizada da Copa Libertadores.