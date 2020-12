Temporada 2021 da W Series começa em junho com brasileira no grid

A W Series, categoria do automobilismo exclusivamente feminina, definiu o calendário da temporada de 2021, que será disputado paralelamente ao Circuito Mundial de Fórmula 1. Uma piloto brasileira fará sua estreia na segunda edição do campeonato: Bruna Tomaselli, de 23 anos. Serão ao todo oito etapas - duas a mais que na temporada passada -, todas dentro da programação da Fórmula 1, com início em 26 de junho, no Circuito de Paul Ricard (França), e encerramento em 30 de outubro, na Cidade do México (México).

A abertura do circuito feminino será em 26 de junho, na França (Paul Ricard) e seguirá por Áustria (Spielberg), Inglaterra (Silverstone), Hungria (Budapeste), Bélgica (Spa), Holanda (Zandvoort), Estados Unidos (Austin) e México (Cidade do México).

“Todos os circuitos são ótimos. Estou muito feliz em poder correr em pistas como Silverstone e Spa, ainda mais junto com a Fórmula 1", disse Bruna em comunicado à imprensa. "Será uma temporada bem intensa, com várias corridas em um curto período de tempo. Agora, vamos intensificar a preparação para a estreia", completou a catarinense.

A estreia de Tomaselli na W Series seria em 2020, mas por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), os organizadores optaram por cancelar a temporada deste ano e retornar somente em 2021. “Quando eles cancelaram a temporada atual, eles avisaram que teríamos boas novidades em 2021 e foi exatamente isso que aconteceu. Isso mostra o compromisso da categoria", disse Bruna. A catarinense conquistou a vaga depois de passar por um rígido período de testes no circuito espanhol de Almeria.