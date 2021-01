Alemão Mesut Özil confirma saída do Arsenal rumo ao Fenerbahce

O meio-campista alemão Mesut Özil confirmou neste domingo sua transferência do Arsenal (Inglaterra) para o Fenerbahçe (Turquia), dizendo estar muito animado para defender o ex-campeão turco e que está apto para jogar, apesar de ter perdido quase um ano de futebol.

Özil, de 32 anos, não joga pelo Arsenal desde março de 2020 e não foi relacionado para os jogos do clube no Campeonato Inglês e na Liga Europa no início da temporada.

Há muito se fala da transferência dele para o Fenerbahçe, segundo clube mais vencedor da Turquia. Em declarações à emissora turca NTV, Özil, que tem ascendência turca, disse estar ansioso para jogar pelo Fenerbahçe, acrescentando que chegaria a Istambul na manhã de segunda-feira para selar a transferência.

“Sou um torcedor do Fenerbahçe. É por isso que estou muito feliz por vir para a Turquia com o Fenerbahçe”, disse Özil. “Estou muito animado. Deus me deu a chance de usar esta camisa como um torcedor do Fenerbahçe. Se Deus quiser, vou carregá-la com honra e fazer tudo o que puder pelo time”, acrescentou.

“Claro, estou perdendo alguns jogos. Não jogo há algum tempo, mas estou fisicamente apto, não tenho problemas”, declarou. Contratado junto ao Real Madrid em 2013, numa transferência de cerca de US$ 57 milhões, Özil cumpriu um papel crucial sob o comando de Arsene Wenger no fim da seca de troféus do Arsenal, vencendo a Copa da Inglaterra em sua primeira temporada. Mas ele se viu marginalizado pelo substituto de Wenger, Unai Emery, e pelo atual técnico Mikel Arteta, que disse que a ausência do jogador do elenco foi por motivos de futebol.