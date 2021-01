América-MG goleia o Vitória e está a dois pontos da Série A

O América-MG deu um grande passo para se garantir na Série A em 2021. O time mineiro derrotou o Vitória por 4 a 0 neste sábado, no Estádio Independência, em Belo Horizonte e estará classificado para a Primeira Divisão se vencer a próxima partida, contra o Náutico, em Recife, na terça-feira (12). Os gols foram marcados por Rodolfo, Messias e Neto Berola, duas vezes.

O América vinha de sete partidas sem ser derrotado pela Série B - no meio do caminho, perdeu para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil -, enquanto o Vitória não vencia havia três jogos. O momento diferente dos dois times se refletiu na performance em campo. Já no primeiro tempo, o time mineiro deixou a vitória encaminhada. A equipe baiana perdeu o atacante Ewandro logo aos doze minutos, com uma lesão. Aos 19, o Coelho abriu o placar com o atacante Rodolfo, marcando de cabeça após cruzamento de Ademir.

Vinte minutos depois, o volante Guilherme Rend derrubou o lateral-esquerdo Sávio dentro da área. Pênalti que o zagueiro Messias cobrou e converteu: 2 a 0.

Na segunda etapa, o América controlou o jogo e as eventuais investidas do Vitória e ampliou o placar na reta final, depois da entrada do atacante Neto Berola, que defendeu o Vitória no começo da carreira. Ele entrou aos 33 e marcou duas vezes, aos 42 e aos 45, a segunda delas em um belo chute forte da entrada da área.

A goleada por 4 a 0 mantém a equipe do técnico Lisca como líder da Série B por pelo menos mais uma rodada. A Chapecoense, que ainda joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto na noite deste sábado, pode igualar os 66 pontos do Coelho, mas tem uma vitória a menos. Já o Vitória beira a zona de rebaixamento à Série C, com 37 pontos, um a mais do que o Figueirense, o primeiro time do Z-4 no momento.

As contas para o América-MG subir para a Série A são simples: restam cinco rodadas a serem disputadas, com 15 pontos em jogo. A vantagem para o quinto colocado Juventude - assim como para o quarto, o CSA - é de 14 pontos. Uma vitória do América-MG diante do Náutico já fará com que seja impossível que qualquer um dos dois times alcance o Coelho. Em caso de empate, o time mineiro pode conseguir o acesso caso ou o CSA (contra o Paraná, fora de casa) ou o Juventude (contra o Brasil de Pelotas, também fora de casa) não vençam seus próximos compromissos.