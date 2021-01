Após dois meses, Bahia volta a vencer e deixa Z-4 do Brasileirão

O Bahia voltou a vencer pela Série A do Campeonato Brasileiro após dois meses de jejum. Nesta quarta-feira (20), o Tricolor de Aço superou o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada da competição. A equipe dirigida por Dado Cavalcanti encerrou uma sequência de oito jogos sem vitórias (sete derrotas e um empate).

O resultado tirou, ao menos até quinta-feira (21), o Bahia da zona de rebaixamento (Z4). Os baianos subiram da 17ª para a 15ª posição com os mesmos 32 pontos de Vasco (16º) e Fortaleza (17º), ficando à frente dos rivais pelo número de vitórias. O Tricolor se manterá fora do Z-4 se o Cruzmaltino ou o Leão do Pici perderem, respectivamente, para Red Bull Bragantino e Santos.

O Athletico teve interrompida uma invencibilidade de cinco partidas e perdeu a chance de se aproximar das primeiras colocações. O Furacão é o décimo colocado, com 39 pontos, mas pode cair até duas posições na sequência da rodada, se o Bragantino superar o Vasco e o Ceará bater o Goiás.

O chute cruzado do lateral Nino Paraíba, que o goleiro Santos mandou para escanteio, foi o lance mais claro de gol do primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais foram de muito equilíbrio. Apesar de ter a bola por mais tempo (55% de posse, de acordo com as estatísticas do Sofascore) e trocar quase o dobro de passes (249 contra 195), o Athletico teve dificuldades para entrar na área do Bahia - curiosamente, o time com a defesa mais vazada do Brasileiro, com 51 gols sofridos.

No segundo tempo, o Furacão seguiu com problemas para se aproximar da área tricolor e começou a dar mais espaços. O time da casa aproveitou. Aos 19 minutos, o volante Gregore lançou Rossi, que tinha acabado de entrar em campo. Ele invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro. O também atacante Thiago Andrade, de carrinho, mandou para as redes e marcou o primeiro gol dele como profissional.

O gol animou a equipe baiana, que quase ampliou aos 29 minutos, com o próprio Thiago Andrade, que, na cara de Santos, finalizou por cima do gol após um escanteio batido pelo meia Rodriguinho. Satisfeito com a vantagem, o Bahia passou a administrar a tentativa desordenada de pressão do Athletico, que não conseguiu assustar o goleiro Douglas até o apito final.

Os dois times voltam a campo no domingo (24). O Athletico-PR recebe o Flamengo na Arena da Baixada, em Curitiba, às 16h (horário de Brasília). Já o Bahia visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, às 18h15. Os duelos valem pela 32ª rodada do Brasileirão.