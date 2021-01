Atletas da linha de frente do combate à covid-19 são homenageados

O carioca Marcus Ferrassoli é um dos milhares de profissionais que estão atuando em todo Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus. A atuação do biólogo e pesquisador para tentar evitar a disseminação da covid-19 está muito ligada à paixão dele pelas corridas de rua. "Estava treinando muito para a minha primeira maratona em 2020. Mas tive uma lesão no final de 2019 e só pude voltar aos treinos em março, quando começou a pandemia. Então, acabei ganhando mais de 25kg pela ansiedade e estresse", disse. Parasitologista, Ferrassoli não saiu de casa para treinar durante toda pandemia. E acabou usando o tempo para pesquisar. "Trabalhei com a divulgação científica, fiz cursos pela FioCruz e pela Stanford. Participei de treinamentos para o combate à covid-19". Assim, ele segue trabalhando e aguardando a hora certa de voltar aos treinos para a primeira Maratona.

A psicóloga Carol Sales é outra dessas profissionais da linha de frente do combate à covid-19. "Eu trabalhei durante todo ano passado na Coordenação de UPP´s. Lá atendia somente policiais das Unidades Pacificadoras. Atualmente trabalho monitorando os casos de covid na corporação e fazendo contato com os policiais internados pela doença e os familiares deles. Procuro auxiliar pessoas que apresentam sintomas emocionais causados pela pandemia", comentou. Ela também é atleta amadora e participa desde 2018 da versão virtual da maratona do Rio.

Marcus e Carol são dois dos sete atletas amadores e profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate à covid-19 serão homenageados pela websérie #CorremosJuntos, primeira ação da quinta edição da Maratona com Arte. A iniciativa é promovida pelos organizadores da Maratona do Rio. Dividida em sete episódios, a série vai ao ar no site oficial da Maratona com Arte e no Instagram da Maratona do Rio, retratando a história de cada um dos agentes de saúde que trabalham em plantões, ações com a comunidade, pesquisas científicas e atividades que possam aliviar os sintomas das doenças psicológicas causadas pela pandemia. Além da websérie, o projeto terá a exposição #MaratonaParade que, em fevereiro, vai instalar na capital fluminense vários tênis gigantes grafitados em homenagem aos mesmos profissionais.