Atlético Mineiro rescinde com diretor de futebol Alexandre Mattos

Na manhã desta segunda-feira (4), o Atlético Mineiro divulgou a rescisão contratual do diretor de Futebol Alexandre Mattos. O encerramento do vínculo com o dirigente foi fruto de decisão do órgão especial colegiado, com participação do presidente Sérgio Coelho, do vice-presidente José Murilo Procópio e dos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin.

O Atlético acertou, hoje (4/1), a rescisão contratual com o diretor de futebol Alexandre Mattos. Confira a nota completa: https://t.co/nXCvPHSUAj



O clube agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais. pic.twitter.com/0dBnmlfrmY — Atlético 😷 (@Atletico) January 4, 2021

O colegiado especial optou por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho. Mattos, que já havia passado pelo América Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras, assumiu o posto no Galo em março de 2020 e tinha contrato até dezembro de 2021. O favorito para ocupar a vaga, ainda sem confirmar do clube, é Rodrigo Caetano, que saiu do Internacional, onde ocupava o mesmo cargo, no final do ano de 2020.

Nesta segunda, a partir das 17h, também tomarão posse os novos diretores eleitos para comandar o clube até o dia 31 de dezembro de 2023. A cerimônia ocorrerá em sessão solene no auditório da Sede de Lourdes. E, em razão dos protocolos de saúde, a cerimônia será fechada. A nova Diretoria Executiva foi eleita em 11 de dezembro de 2020, em Reunião Ordinária realizada no salão do Clube Labareda.