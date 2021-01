Ceará e Fortaleza vencem na rodada do Brasileiro

Os times cearenses tiveram uma ótima quinta-feira (21) no Campeonato Brasileiro, com a vitória do Fortaleza sobre o Santos por 2 a 0 e com a goleada de 4 a 0 do Ceará sobre o Goiás.

Com o triunfo, o Leão do Pici chegou aos 35 pontos, alcançando a 14ª posição da classificação e deixando a zona do rebaixamento. Já com o triunfo em pleno estádio da Serrinha, o Vozão chegou aos 42 pontos, na 10ª posição.

Vitória para fugir do Z-4

Mais preocupado com a final da Libertadores (no dia 30 de janeiro contra o Palmeiras) o Santos mandou ao estádio do Castelão uma equipe repleta de reservas. Mas o Fortaleza não tinha nada com isso e venceu para se afastar da zona perigosa da classificação.

Após um primeiro tempo sem gols, no qual o lance de maior emoção foi a cobrança de pênalti de Jean Mota defendido por Felipe Alves, o Leão de Pici balançou a rede adversária em duas oportunidades na etapa final.

Primeiro, em gol em cobrança de pênalti de Juninho, aos 2 minutos, e depois com toque de cobertura do artilheiro Wellington Paulista aos 20 minutos. A derrota deixou o Peixe na 8ª posição com 45 pontos.

Goleada do Vozão

Quem também triunfou, e com folga, foi o Ceará, que goleou o Goiás por 4 a 0 no estádio da Serrinha.

MAIS QUATRO GOLS NA REDE, MAIS TRÊS PONTOS NA CONTA DO MAIOR DO NORDESTE! VAAAAAAAMOS, VOZÃO!



Obrigado, Nação Alvinegra! É por vocês e COM vocês! VAMOS SEMPRE JUNTOS!



— Sócio Vozão 🏆🏆 (@sociovozao) January 22, 2021

E o grande destaque da partida foi o meia Vina, que marcou dois gols e deu duas assistências, para Lima e Fernando Sobral.

Para o Esmeraldino, o revés representou a permanência na penúltima posição da classificação com 26 pontos.

