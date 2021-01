Coluna - Games mais aguardados de 2021

O ano de 2021 começou em ritmo de férias no mundo dos jogos e esporte eletrônicos. Enquanto isso, que tal dar uma olhada em alguns dos games mais aguardados para os próximos 12 meses?

Acredito que a relação abaixo reúne títulos que podem despontar como sucesso de vendas, e reunir críticas positivas, capazes de repercutir e influenciar jogadores e indústria. Claro que é difícil adivinhar o futuro, por isso não há como prever eventuais surpresas, incluindo jogos de estúdios menores que, no boca-a-boca, viram a sensação do momento (em 2020, tivemos Among Us e Fall Guys, só para citar alguns).

Hitman 3

O jogo de espionagem da IO Interactive, fecha a trilogia que revitalizou a franquia na geração passada. Jogado na perspectiva de uma terceira pessoa, o usuário controla o agente secreto 47 em várias missões ao redor do mundo. Entre as locações já confirmadas no game estão Dubai (Emirados Árabes Unidos), Dartboor (Inglaterra), Berlin (Alemanha) e Chongqing (China). Disponível em PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch. Lançamento previsto: 20 de janeiro de 2021.

Super Mario 3D World + Bowser´s Fury

O jogo de plataforma do Mario era uma das joias perdidas do Wii U, o fracassado console da Nintendo, e que agora ganha uma segunda chance no Switch. O game virá com conteúdo novo chamado Bowser's Fury. A Nintendo ainda não detalhou o que seria isso, mas espera-se que seja um novo mundo com ainda mais fases. Disponível em Switch. Lançamento previsto: 12 fevereiro de 2021.

Halo Infinite

Previsto para ser um dos títulos de lançamento do Xbox Series X/S em novembro de 2020, a franquia master da Microsoft sofreu bastante críticas quando as primeiras imagens foram divulgadas. Muitos diziam que não apresentava novidades, e que o visual não fazia jus nem mesmo ao Xbox One, que dirá de um videogame de nova geração. O personagem Craig, símbolo dessas críticas, virou até meme. Depois da repercussão negativa, a desenvolvedora 343 Industries preferiu adiar o lançamento em um ano. A expectativa é que o jogo seja lançado apenas no último trimestre. Disponível em Xbox One/Xbox Series/PC. Lançamento previsto: segundo semestre de 2021

Horizon Forbidden West

Um dos melhores títulos do PlayStation 4, o jogo de RPG e ação em terceira pessoa ajudou a consolidar uma tendência de protagonistas femininas nos games a partir de 2017 (embora esteja longe de ser o primeiro com essa característica, vale reforçar). Forbidden West trará um mapa ainda maior que o primeiro, em um cenário pós-apocalíptico inspirado na costa oeste dos Estados Unidos.Disponível em PS4/PS5. Lançamento previsto: segundo semestre de 2021

Rainbow Six Quarantine

O mais novo título da antiga franquia de games de tiro da Ubisoft teve o lançamento adiado para março de 2021. Até hoje, porém, a desenvolvedora não divulgou nenhuma imagem de gameplay, apenas um trailer conceitual. Diferentemente do Siege, último jogo da franquia lançado em 2015, Quarantine vai investir mais em missões cooperativas. Fica a dúvida, portanto, se Quarantine será utilizado na cena esportiva de Rainbow Six. Disponível em PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series. Lançamento previsto: 2021

Far Cry 6

Outro jogo de tiro da Ubisoft, focado em experiência single-player offline, Far Cry 6 traz uma história situada no fictício país Yara, um paraíso tropical baseado em Cuba. Far Cry 6 deveria chegar às lojas em fevereiro, mas agora foi adiado indefinidamente; A empresa revelou que os trabalhos ficaram comprometidos em razão da pandemia de covid-19. Disponível em PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series. Lançamento previsto: 2021

Gotham Knights

Situado na franquia Arkham, o jogo é desenvolvido pela mesma equipe por trás de Batman: Arkham Origins, spin-off da série bem-sucedida da Rocksteady Studios. Gotham Knights deixa o homem-morcego de lado e permite ao jogador controlar sozinho ou cooperativamente os heróis Asa Noturna, Batgirl, Robin/Tim Drake e Capuz Vermelho em uma Gotham em mundo aberto. Disponível em PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series. Lançamento previsto: 2021

Hollow Knight Silksong

O simpático jogo de plataforma do estúdio independente Team Cherry, da Austrália, encantou e se tornou sucesso de vendas por onde passou. Ele retorna em uma sequência, antes prometida como expansão do título original, mas que agora sairá como um game independente. Entre as novidades, há um sistema de missões opcionais onde será possível monitorar as tarefas já realizadas. Disponível em PC/Switch. Lançamento previsto: 2021

Resident Evil Village

A mais famosa série de terror do mundo dos games promete ser uma mistura do Resident Evil 7, com um gameplay mais voltado a provocar sustos no jogador: Resident Evil 4, que trazia uma ambientação em uma vila dominada por zumbis. Assim como o título antecessor, Village é um jogo em primeira pessoa que continua a narrar os eventos protagonizados pelo engenheiro de sistemas Ethan Winters. Os desenvolvedores prometem que a vila funcionará quase como um "personagem à parte". Disponível em PC/PS5/Xbox Series. Lançamento previsto: 2021

Elden Ring

Única propriedade intelectual nova da lista, Elden Ring promete ser o novo arrasa-quarteirão da japonesa FromSoftware, estúdio mais conhecido pela série "Souls" e também por sucessos como Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Todos jogos, aliás, são no mesmo estilo: ação e aventura focada em combates de dificuldade extrema. A novidade, dessa vez, é uma história criada pelo novelista George R. R. Martin, criador dos livros da série Game of Thrones. Disponível em PC/PS4/Xbox One. Lançamento previsto: indefinido.

New Pokémon Snap

O simpático jogo cujo objetivo é simplesmente tirar fotos de Pokémon está de volta após um hiato de mais de 20 anos. O primeiro e único Pokémon Snap foi lançado em 1999 para o Nintendo 64, e desde então nunca ganhou nenhuma continuação. A expectativa é que o game seja mais do mesmo, mas com um gameplay tão diferente - poucas vezes replicado pela concorrência, aliado a personagens carismáticos - quem somos nós para reclamar? Pelo menos, dessa vez teremos centenas de novas opções de monstrinhos para fotografar e gráficos atualizados para em alta definição. Sem falar na possibilidade de jogar na tela portátil. Disponível em Switch. Lançamento previsto: indefinido.

Diablo IV

Novo capítulo da terceira franquia de games para PC mais vendida do mundo (perde só para Minecraft e PUBG), Diablo IV foi anunciado na Blizzcon de 2019 e desde então muito pouco foi divulgado sobre o título. A nova sequência do ícone dos RPGs de masmorra vai permitir que o jogador percorra cinco regiões e trará desafios gerados de forma aleatória e única para cada jogador. Disponível em PC/PS4/Xbox One. Lançamento previsto: indefinido

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

O primeiro BotW é um ícone da última década de games, elevando a franquia de jogos de aventura já muito bem conceituada a patamares ainda maiores. Quase quatro anos após o lançamento, ele ainda aparece em lista de mais vendidos, um feito raro alcançado por poucos. A expectativa para a sequência, portanto, não poderia ser outra. Mas, a julgar pelo excesso de preciosismo da Nintendo (muito justificado, como se vê), não me surpreenderia se o título só saísse em 2022. Disponível em Switch. Lançamento previsto: indefinido.

God of War: Ragnarok

O estúdio Santa Monica, responsável por revitalizar a franquia que já estava cansada aos olhos do público, anunciou uma continuação no ano passado. Mas sem mostrar uma imagem sequer do jogo senão a logomarca, é de se esperar que Ragnarok também só chegue às lojas em 2022, ou depois. O game que colocou o anti-herói da mitologia grega em meio aos deuses da mitologia nórdica continua os eventos do título anterior com uma história inspirada no apocalipse retratado nas lendas escandinavas.Disponível em PS5. Lançamento previsto: indefinido.