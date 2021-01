Confiança vence Náutico no encerramento da 32ª rodada da Série B

Na partida que encerrou a 32ª rodada do Campeonato Brasileira da Série B, o Confiança derrotou o Náutico por 2 a 0, nesta segunda-feira (4) no estádio Batistão.

DEU DRAGÃO! @adc_confianca vence em casa e fica mais longe da zona de rebaixamento! 🐲🔥



Com o triunfo, o time sergipano saltou para a 11ª posição da classificação com 42 pontos, enquanto a equipe pernambucana ficou na 17ª posição (na zona do rebaixamento) com 35 pontos.

O Confiança venceu graças a dois gols no segundo tempo, em cobrança de pênalti de Reis, aos 10 minutos, e em jogada de contra-ataque de Madison, nos acréscimos.

