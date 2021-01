Copa Verde: Paysandu goleia e terá duelo de bicampeões nas quartas

Os dois maiores vencedores da Copa Verde se enfrentarão nas quartas de final da edição 2020 da competição. Nesta quinta-feira (28), o bicampeão Paysandu atropelou o Galvez-AC por 4 a 1 e terá como adversário na próxima fase o Manaus, também duas vezes ganhador do torneio. A partida no estádio Mangueirão, em Belém-PA, foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Apesar de estar em reformulação após perder o acesso à Série B na última rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Papão da Curuzu não teve dificuldades para liquidar o jogo no primeiro tempo. Nos primeiros dez minutos, os atacantes Uilliam Barros e Nicolas e o zagueiro Micael perderam três grandes chances. Aos 21 minutos, não teve jeito: o atacante Mateus Anderson escapou dos marcadores na entrada da área e tocou por entre as pernas do goleiro Rander.

O gol abriu a porteira no Mangueirão. Dois minutos depois, Mateus Anderson cruzou pela esquerda, a zaga afastou mal e a bola sobrou nos pés de Uilliam Barros, que chutou no ângulo. Já aos 27, o meia Alan Calbergue recebeu na meia-lua, girou e bateu no canto, ampliando a vantagem bicolor. Aos 35 minutos, o meia Marlon ainda marcou o quarto dos paraenses.

No início do segundo tempo, o Galvez, enfim, conseguiu diminuir. Aos nove minutos, o meia Adriano Narcizo aproveitou a bobeada da zaga do Paysandu e finalizou por baixo do goleiro Paulo Ricardo. Nada, porém, que interferisse no controle de jogo imposto pelo Papão, apesar do ritmo bem mais cadenciado que nos 45 primeiros minutos. Antes do apito final, o time bicolor teve duas chances com Nicolas, aos 30 e aos 38 minutos, mas o camisa 11 parou em grandes defesas de Rander.

Além de Paysandu e Manaus, outros dois confrontos das quartas da Copa Verde estão definidos: Remo x Independente-PA e Brasiliense x Atlético-GO. O Cuiabá aguarda o ganhador da partida entre Vila Nova e Palmas, que se enfrentam na próxima terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O jogo seria no domingo passado (24), teve que ser adiado após o desastre aéreo que matou quatro atletas e o presidente do clube tocantinense.

A competição reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo. A partir das quartas de final, os duelos serão definidos em partidas de ida e volta. As datas e horários dos jogos ainda serão anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).