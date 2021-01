Corinthians tenta quebrar escrita contra o Fluminense no Brasileiro

O Corinthians recebe o Fluminense, nesta quarta-feira (13), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, no jogo que fecha a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini tentará quebrar uma escrita, encerrar a sequencia de 4 triunfos seguidos do Tricolor sobre o Timão na competição. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Escrita a ser quebrada

O time paulista recebe a equipe das Laranjeiras tentando quebrar uma incômoda escrita: o Fluminense venceu as 4 últimas partidas contra o Timão no Brasileiro. A sequência começou em 22 de agosto de 2018, com vitória de 1 a 0 no Rio de Janeiro, gol do zagueiro Gum. O segundo triunfo, também pelo placar mínimo (gol de Ganso) e no Rio de Janeiro, veio em 15 de setembro de 2019.

A terceira conquista Tricolor foi em 8 de dezembro de 2019, por 2 a 1. Os dois gols do Tricolor saíram dos pés de Evanílson. Já a quarta e última vitória, na atual edição da competição, também foi por 2 a 1, mas no dia 13 de setembro de 2020, graças a gols de Nenê.

Encerrada a preparação para voltar a campo pelo @Brasileirao! Estamos prontos para o reencontro com a @NeoQuimicaArena nesta 4ª feira!



Saiba mais: https://t.co/7zuCb9Ksjl



📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/FLUlbvYKRH — Corinthians (@Corinthians) January 12, 2021

Para tentar alcançar a vitória em casa e subir na classificação (o Timão é o 10º com 39 pontos), o técnico Vagner Mancini deve promover três mudanças na equipe titular, em relação ao último jogo. Cássio retorna ao gol no lugar de Walter. Ramiro, suspenso, dá lugar a Cantillo. E o venezuelano Otero, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), deve ser substituído por Mateus Vital.

Desta forma, a provável escalação do Corinthians para a partida deve ser: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Mateus Vital, Cazares e Gustavo Mosquito; Jô.

Sequência de vitórias

Já no Fluminense, após o triunfo sobre o Flamengo, a ordem é iniciar uma sequência de vitórias que permita à equipe entrar definitivamente na briga por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores (o Tricolor é o 7º com 43 pontos).

Para buscar esta meta, o auxiliar Ailton Ferraz (que continua substituindo o técnico Marcão, ainda em recuperação de covid-19) deve levar a campo a mesma escalação que iniciou o último clássico com a equipe da Gávea: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred.

No banco voltarão a estar à disposição o zagueiro Nino, que retorna de suspensão, e o meia Nenê, recuperado de uma gastroenterite.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Corinthians e Fluminense, nesta quarta ao vivo, com a locução de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

