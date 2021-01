Corridas de F1 voltarão a começar na hora e treino será encurtado

Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 voltarão a começar na hora nesta temporada, e não dez minutos depois, já que se descartou um cronograma anterior concebido para dar às emissoras mais tempo para estimular o público. A decisão, anunciada nesta sexta-feira (29) pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pela F1, uma propriedade da Liberty Media, reverte uma mudança adotada em 2018.

A F1 disse que a alteração ajudará as equipes sob pressão de tempo no dia da corrida e simplificará o cronograma. A maioria das corridas europeias começará às 15h locais.

Agora, as sessões de treino às sextas-feiras terão uma hora de duração, a mesma da sessão de sábado, e não mais 90 minutos.

"Esta redução para uma hora no tempo de treino obrigará as equipes a extrair mais ação na pista para colocar seus carros na posição ideal para a classificação e a corrida", informou o site oficial da F1.

