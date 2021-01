Covid-19: Guarani diz que investiga atletas que furaram isolamento

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), imagens que circulam nas redes sociais de jogadores do Guarani em casas noturnas geraram descontentamento por parte da diretoria do clube. O Bugre anunciou neste domingo (17) que vai apurar os fatos e comunicará amanhã (18) as medidas que serão tomadas.

Nota da Diretoria e do Departamento de Futebol sobre atletas que ignoraram o momento de pandemia https://t.co/fj012IgBfg pic.twitter.com/PPJ2wE2pNy — Guarani FC (@oficialguarani) January 17, 2021

Os vídeos surgiram na internet antes e depois da derrota por 4 a 0 contra o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), na última quinta-feira (14). Nesta partida, o time paulista pôde contar com apenas 13 jogadores em todo o elenco, já que 17 atletas testaram positivo para o novo coronavírus.

Por meio de nota, o Guarani disse que tais comportamentos não se enquadram ao protocolo de segurança sanitária de prevenção à covid-19 proposto a atletas e funcionários do clube desde o começo da pandemia: “Diante de todos esses fatos lamentáveis, que falam por si, a direção e o departamento de futebol Bugrino informam a toda sociedade que está ciente e apurando os fatos, e que, nesta segunda-feira (18) todos serão comunicados das medidas tomadas pelo clube em resposta aos atos que não condizem com o momento vivido pelo mundo, e muito menos com o protocolo de segurança em saúde ao qual todos os nossos funcionários e atletas estão sujeitos desde o início da pandemia”.

Após as folgas de Natal, 22 jogadores do clube já foram diagnosticados com a doença. Em seguida, o clube apresentou uma queda visível de rendimento. Nas últimas quatro partidas, conquistou apenas um ponto entre os 12 possíveis. Desta forma, a equipe paulista aparece apenas na 10ª posição, com poucas chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Restando apenas três rodadas para o fim da Série B, o Guarani tem sete pontos a menos que o quarto colocado Juventude.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro.