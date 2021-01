Cuiabá comemora acesso, mas perde para Sampaio Corrêa

O Cuiabá entrou em campo nesta sexta-feira (22) classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. A festa acabou quando a bola rolou na Arena Pantanal. A equipe perdeu por 3 a 1 para o Sampaio Corrêa, que deixou o Cuiabá com 62 pontos, e confirmou a terceira posição na Série B. Já o time maranhense chegou a 54 pontos e, momentaneamente, ultrapassou o Avaí, ocupando a sexta posição.

O Sampaio Corrêa foi o primeiro a assustar. Aos três minutos, Daniel Felipe, de cabeça, concluiu escanteio pela direita e a bola passou raspando o travessão de João Carlos. O Cuiabá só chegou com perigo aos 21 minutos. Felipe Marques avançou pela esquerda e tocou para Marcinho, que chutou de primeira, para fora.

O Dourado passou a criar mais. Aos 28 minutos, Elvis arriscou de fora da área, mas a bola foi por cima do gol. Seis minutos depois, foi a vez de Elton tentar marcar. Ele recebeu de Rafael Gava, matou no peito, deu um lençol em Joazi, mas na hora de finalizar o lateral-direito se recuperou e mandou para escanteio. Elton teve nova oportunidade aos 38 minutos em outro passe de Gava, mas o goleiro Mota fez boa defesa.

Apesar da pressão do Cuiabá, foi o Sampaio Corrêa que abriu o placar. Marcinho cobrou falta com rapidez e encontrou Jackson, que soltou a bomba para marcar o primeiro, aos 41 minutos. Quatro minutos depois, veio o segundo gol. Lançamento longo de André Luiz para Léo Costa, que aproveitou saída errada do goleiro João Carlos e cabeceou para definir o primeiro tempo: 2 a 0 para os visitantes.

O Cuiabá teve a chance de diminuir a vantagem dos visitantes com menos de um minuto da segunda etapa. O árbitro marcou pênalti de Mota em Elton no primeiro ataque do Dourado. O camisa 9 foi para cobrança e Mota se esticou todo para fazer a defesa no canto direito. Marcinho afastou o perigo no rebote.

Aos 12 minutos, Elton perdeu nova chance. Felipe Marques avançou pela esquerda e tocou para o atacante, que isolou. A resposta do Sampaio Corrêa veio três minutos depois. Jackson recebeu cruzamento de Diego Tavares, que tentou a conclusão, mas João Carlos evitou o gol.

O Cuiabá reagiu e diminuiu aos 32 minutos. Matheus Barbosa passou pra Felipe Ferreira que, na entrada da área, bateu forte no canto esquerdo do goleiro para fazer o primeiro do Dourado. O empate só não veio dois minutos depois porque Mota fez um milagre em chute de Yago dentro da grande área após belo drible em cima de Joazi.

No fim da partida, Mailson avançou pela direita e tocou para Dione dominar de canhota e bater com categoria para fazer o terceiro do Sampaio Corrêa: 3 a 1. O Cuiabá saiu da Arena Pantanal com a derrota, mas com o acesso à Série A garantido.

Na última rodada, o Cuiabá visita o CRB, sexta-feira (29), às 21h30, no Rei Pelé. O Sampaio Corrêa recebe o Oeste no mesmo dia, também às 21h30, no Castelão.

