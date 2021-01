Grêmio vence Bahia na abertura da 28ª rodada do Brasileiro

O Grêmio derrotou o Bahia por 2 a 1, nesta quarta-feira (6) em Porto Alegre, na abertura da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo. O Tricolor assumiu a quarta posição da classificação com 48 pontos.

Fim de jogo: #Grêmio 2x1 Bahia

SEJA MUITO BEM-VINDO, 2021! Na primeira partida deste ano, vencemos o Bahia com gols de Vanderson e Diego Souza! Que estes 3 pontos sejam um prenúncio de um grande ano.

💪🏽⚽🇪🇪 #GRExBAH #VamosTricolor #Brasileirão2020 #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/80qk1xfhj9 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 7, 2021

Jogando em casa, a equipe do técnico Renato Gaúcho começou a partida pressionando o adversário. Assim, a primeira oportunidade não demora a aparecer, aos 6 minutos Diego Souza cabeceia para fora após bola cruzada por Alisson.

Mas o primeiro gol da partida não seria feito por um veterano, mas por um garoto, o lateral Vanderson, que aproveita lançamento de Diogo Barbosa para marcar seu primeiro tento como profissional aos 16 minutos.

Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso 🎶



📸 Fernando Alves/AGIF pic.twitter.com/sXgbfNbe31 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) January 6, 2021

Com o 1 a 0 no marcador, o jogo ficou aberto. E o Bahia poderia ter empatado aos 28 minutos, quando Gilberto chegou a vencer o goleiro Vanderlei, mas o juiz anula o lance com auxílio do VAR (árbitro de vídeo) ao assinalar impedimento do centroavante. Assim, o placar permanece inalterado até o intervalo.

Mas no retorno para a etapa final, o Bahia empatou logo no primeiro minuto, com o zagueiro Anderson Martins.

Jogando em casa, o Grêmio queria a vitória. E ela foi garantida sete minutos depois. O Tricolor tem uma cobrança de falta em dois toques muito perto da meia lua da área adversária. Então, Diogo Barbosa rola a bola para Diego Souza, que acerta um chute muito forte para superar o goleiro Douglas.

A partida continua aberta, mas o Grêmio garante a vitória sobre o Bahia, que, com o resultado, permanece na 16ª posição com 28 pontos.

Calvário do Botafogo

Na outra partida que abriu a rodada, o Botafogo recebeu o Athletico-PR no estádio do Engenhão. Mas o Glorioso continua vivendo uma fase muito negativa, sendo derrotado por 2 a 0 e permanecendo na zona do rebaixamento, na penúltima posição, com 23 pontos.

A vitória do Furacão começou a ser construída aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Carlos Eduardo tocou para Renato Kayzer vencer o goleiro

O segundo gol veio apenas na etapa final, logo aos 3 minutos, com o meia Léo Cittadini.

Com o triunfo fora de casa, o Athletico-PR sobe para a 10ª posição com 37 pontos.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.