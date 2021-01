Guardiola defende Mendy após violação de protocolo de covid-19

O técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, defendeu Benjamin Mendy após o lateral violar os protocolos do Governo local sobre o novo coronavírus (covid-19) na véspera de Ano Novo, dizendo que os críticos do francês foram rápidos demais em julgar.

Mendy se desculpou por descumprir as regras ao organizar uma festa com a presença de pelo menos três pessoas de fora de sua casa. De acordo com as diretrizes do Governo britânico, aqueles que vivem em regiões com restrições de nível 4 não têm permissão para se misturar com pessoas de fora de sua casa.

“Normalmente nesta sociedade nós julgamos, mas a sociedade será melhor se julgarmos a nós mesmos. Não o estou justificando, pois ele quebrou as regras. Mas não deem muitas lições aos outros”, disse Guardiola a repórteres após a vitória sobre o Chelsea por 3 a 1 no último domingo (3).

Os comentários do treinador foram feitos após alguns atletas e ex-atletas criticarem Mendy e outros jogadores do Campeonato Inglês por não agirem como modelos positivos e argumentaram que os clubes precisam ser mais firmes e punir.

“Para passar uma mensagem real, você tem que retirá-los dos times”, disse o zagueiro Curtis Davies, do Derby County, à BBC.

Guardiola afirmou que os jogadores de futebol não devem ser considerados padrões mais elevados de modelos. “Eles têm a mesma responsabilidade que todos os outros. Mendy sabe que cometeu um grande erro, mas acaba aqui”, declarou.

Mendy ficou no banco de reservas no jogo contra o Chelsea. O City estava sem Kyle Walker, Gabriel Jesus, Ferran Torres e o goleiro Ederson, que testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19).