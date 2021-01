Internacional vence a quinta seguida e encosta no líder São Paulo

O Internacional derrotou o Goiás por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre e chegou à quinta vitória consecutiva, agora está a apenas três pontos do líder do campeonato, o São Paulo. O gol da vitória foi marcado pelo volante Praxedes.

As duas equipes fizeram um duelo equilibrado na primeira etapa, tendo a bola quase pela mesma quantidade de tempo. Tadeu, do Goiás e Marcelo Lomba, do Internacional, seguraram o zero no placar na parte inicial, mas o jogo ficou movimentado na reta final dos primeiros 45 minutos.

Aos 42, o volante Praxedes aproveitou escanteio cobrado por Rodinei pela direita, subiu mais alto que todos e cabeceou para o chão, abrindo o placar para o Internacional. Foi o primeiro gol como profissional do jovem jogador revelado pelo Colorado, de 18 anos. Três minutos depois, o Goiás chegou a empatar, mas o gol de Rafael Moura foi anulado após consulta ao VAR, que apontou impedimento. Depois disso, Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato com 16 gols, sentiu dores no tornozelo e foi para o vestiário mancando. Ele não retornou para o jogo sendo substituído por Abel Hernández.

No começo da segunda etapa, o autor do gol colorado, Praxedes, se chocou com o companheiro de time Rodrigo Moledo em uma disputa aérea e foi atendido por alguns minutos no gramado, gerando preocupação. O jogador, no entanto, retornou a campo e foi peça importante para que o Internacional mantivesse o resultado, confirmado depois de 53 minutos de futebol no segundo tempo.

A boa fase da equipe de Abel Braga esquentou a briga pelo título. Antes visto como um candidato ao G-4, o Internacional é agora o vice-líder e principal perseguidor do São Paulo. O Colorado tem 53 pontos, três a menos do que o Tricolor e pode tirar a diferença em breve. Os dois times se enfrentam daqui a dez dias, no Morumbi, pela 31ª rodada. Antes, no próximo domingo, dia 17, o Internacional mede forças com o Fortaleza, no Beira-Rio.

Já o Goiás tenta ainda a salvação. A derrota quebrou o bom momento do Esmeraldino que, com quatro vitórias nos sete jogos anteriores, somou 14 dos 26 pontos que tem atualmente e o colocam na 18ª colocação. O próximo confronto da equipe é contra o Flamengo, em Goiânia, na segunda-feira, dia 18.

Atlético-GO e Bahia empatam em Goiânia

No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Atlético Goianiense e Bahia fizeram um confronto de times na parte de baixo da tabela. O Atlético começou melhor e logo abriu o placar. Após escanteio cobrado pela esquerda, Pereira subiu e cabeceou. A bola ia para fora, mas desviou no lateral Matheus Bahia e acabou entrando.

No segundo tempo, o Bahia usou a mesma arma, a bola aérea, para empatar. Nino Paraíba cruzou da direita e Gabriel Novaes apareceu para cabecear com força e deixar tudo igual. As duas equipes tiveram chances de vencer, mas não foram precisas o suficiente.

O Atlético-GO saiu de campo na 12ª colocação, com 36 pontos. Já o Bahia saiu momentaneamente da zona de rebaixamento e chegou aos 29 pontos, interrompendo uma sequência de sete derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o Tricolor baiano pode retornar ao grupo dos últimos quatro ainda na noite de domingo, caso o Vasco some algum ponto no clássico contra o Botafogo, em São Januário.

O próximo compromisso do Atlético-GO é diante do Atlético-MG, no domingo (17), em Belo Horizonte. Já o Bahia terá um descanso maior. Como a partida da próxima rodada, contra o Corinthians, foi adiada para 28 de janeiro, o Bahia só entra em campo pela próxima vez na 31ª rodada, quando enfrenta o Athletico Paranaense, no dia 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira aqui a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.