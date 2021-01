Luisa Stefani estreia com vitória no WTA 500 de Melbourne

A brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter, dupla cabeça de chave 6 do WTA 500 de Melbourne, estrearam com vitória no torneio contra as tchecas Krystina Pliskova e Lucie Hradecka por 6/1 7/6 (7/4).

A partida disputada na noite deste sábado (30), no horário de Brasília, teve 1h10min de duração na quadra 10 de Melbourne Park. "Ótima estreia, começamos o jogo super bem e fizemos um primeiro set quase perfeito. No segundo elas jogaram um pouco melhor, sacaram bem, mudaram um pouco o efeito spin no saque. Mesmo assim nos sentimos muito bem mesmo com as condições da quadra estando um pouco diferentes do clube que estávamos treinando (Albert Park). As quadras aqui em Melbourne Park estão bem mais lentas e dá uma diferença boa no quique da bola. Mas conseguimos nos adaptar e vencer na estreia", analisou Luisa.

Atual número 30 do mundo, Stefani e a sua parceira encaram nas oitavas de final a dupla Mihaela Burzanescu/Alize Cornet (Romênia/França). A data e o horário desse próximo confronto ainda não foram confirmados pela organização do torneio.