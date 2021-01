Manaus goleia Ji-Paraná por 5 a 0 na estreia da Copa Verde

O Manaus teve uma estreia dos sonhos na Copa Verde, goleou o Ji-Paraná por 5 a 0 nesta quinta-feira (21) em partida realizada em Brasília, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição, onde enfrenta o Atlético-AC na próxima segunda-feira (25).

O Manaus inicia o ano de 2021 com o pé direito e com goleada! Com gols de Diego Rosa, Spice, Tiago Costa, Jack Chan e Alex, o time venceu o Ji-Paraná por 5x0.



Na próxima segunda, dia 25/1, temos o próximo desafio da Copa Verde 2020 contra o Atlético/AC! #VoaGavião 🦅 pic.twitter.com/LMQWBbRx6m — Manaus Futebol Clube (de 🏠) (@oficialmanausfc) January 21, 2021

A partida desta quinta foi válida pela primeira fase da competição, que é disputada em jogo único. As oitavas de final também acontecem em apenas um confronto.

Goleada no primeiro tempo

O Manaus não teve dificuldades na partida desta quinta, e abriu uma vantagem de 4 a 0 ainda no primeiro tempo. Com menos de um minuto de bola rolando, Diego Rosa abriu o marcador após receber passe de Edvan. Com sete minutos veio o segundo, em cobrança de falta do zagueiro Thiago Spice.

O terceiro veio, aos 25 minutos, em nova cobrança de falta, mas desta vez de Tiago Costa. O quarto saiu em jogada de contra-ataque aos 37 minutos. Diego Rosa partiu em velocidade e cruzou para Jackie Chan fazer de cabeça.

No segundo tempo, o Manaus diminui o ritmo, e marcou o quinto gol apenas aos 45 minutos, quando Alex recebeu livre na área e bateu na saída do goleiro adversário.

