Napoli-SC bate Botafogo e encaminha vaga à elite do futebol feminino

A equipe feminina do Napoli-SC levou a melhor sobre o Botafogo no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino A2 (segundo divisão), apesar da forte chuva na tarde deste domingo (24) no município de Caçador (SC). As donas da casa venceram o Alvinegro carioca, de virada, por 2 a 1, no Estádio Municipal Doutor Carlos Alberto da Costa Neves. O duelo contou com a presença atenta de PIa Sundhage, técnica da seleção feminina brasileira.

Aos oito minutos de partida, a zagueira Karen, do time catarinense, marcou contra e abriu o placar para o Botafogo, após cobrança de falta de Gaby Louvain. Na sequência, Malu empatou a partida, depois de passar pelas zagueiras adversárias e driblar a goleira Gabi, antes de desferir o chute certeiro.

O segundo tempo, também decorre debaixo de um temporal. Por pouco, as alvinegras não passaram à frente do placar, com uma bomba de Kélen, na trave, aos 17 minutos. Em seguida, veio o pênalti polêmico: a árbitra Charly Deretti apontou a falta de Káren sobre Aninha, embora a infração, por alguns ângulos, tenha parecido fora da grande área. Malu cobrou e virou para o o Napoli. As donas da casa administraram o placar até o fim da partida, e leva vantagem no jogo da volta, no próximo domingo (31), às 16h (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Já a equipe Alvinegra, se quiser levantar a taça, terá de vencer em casa, por dois ou mais gols de diferença no jogo da volta. Se ganhar do Napoli apenas por 1 a 0, o título será definido em cobrança de pênaltis.