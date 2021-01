NBA adia partida entre Orlando Magic e Boston Celtics

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) anunciou nesta terça-feira (12) que adiou o jogo entre Orlando Magic e o Boston Celtics, programado para acontecer na próxima quarta-feira no TD Garden.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/0D9sDmIz80 — NBA (@NBA) January 12, 2021

A medida foi tomada seguindo os protocolos de saúde e segurança, após ser constatado, por meio de testes e rastreamento de contato, que o time de Boston não tinha os oito jogadores exigidos pela liga disponíveis para realizar o jogo contra o Orlando.

A decisão de adiamento do jogo acontece no mesmo dia em que a liga anunciou, junto com a NBPA (associação nacional de jogadores de basquete), uma série de medidas adicionais de segurança sanitária como forma a responder ao aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) nos Estados Unidos.