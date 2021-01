Neymar volta a treinar quase um mês após lesão no tornozelo

O atacante brasileiro Neymar retornou aos treinos nesta segunda-feira (11), com os demais jogadores do Paris Saint-Germain. Embora tenha voltado às atividades físicas, o camisa 10 seguirá em recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no último dia 13.

Pelo Twitter, o clube parisiense publicou uma foto de Neymar com a seguinte mensagem: “Há novidades que dão sorriso”.

Il y a des news qui donnent le smile 😏 pic.twitter.com/ZRsIwKsigh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 11, 2021

Na próxima quarta-feira (13), ainda sem Neymar, o PSG disputa o Troféu dos Campeões (Supercopa Francesa) contra o Olympique de Marseille, no Estádio Bollaert-Delelis, na cidade de Lens, às 17h (horário de Brasília).

O PSG é o vice-líder do Campeonato Francês, com 39 pontos, a apenas um de alcançar o Lyon, primeiro colocado, com 40 pontos. Pelo Instagram, Neymar também postou uma foto com a mensagem "segunda-feira feliz". Foi o primeiro treino dele sob o comando do novo técnico Mauricio Pochetthino.