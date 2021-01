Rodrigo Moledo rompe ligamento cruzado posterior do joelho direito

Na tarde desta quinta-feira (14), no estádio Beira-Rio, o médico do Internacional Guilherme Caputo concedeu uma entrevista coletiva para confirmar o rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho direito do zagueiro Rodrigo Moledo. A previsão do clube é de que o atleta fique de fora de seis a oito meses.

Segundo o médico, a lesão pode ter surgido na vitória de 2 a 0 sobre o Ceará na quarta-feira da última semana (6). Apesar disto, o atleta participou do jogo contra o Goiás no último domingo (10), sendo inclusive um dos destaques da partida. “Ele teve um trauma lá em Fortaleza. Durante a semana, foi medicado. Fez fisioterapia. Estava à disposição para o jogo contra o Goiás. Mas, depois desse jogo, o inchaço no joelho ficou maior. E, depois de alguns exames, foi constatada a ruptura”, explicou Caputo.

Informação de DM

O atleta Rodrigo Moledo rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito.



Período estimado afastado dos treinamentos: de 6 a 8 meses. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 13, 2021

A tendência é que o técnico Abel Braga utilize Lucas Ribeiro para formar dupla com Víctor Cuesta nas nove partidas restantes do Brasileirão. O Inter é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 53 pontos, três a menos do que o líder São Paulo. A equipe volta a campo pela 30ª rodada no domingo (17) para enfrentar o Fortaleza no Beira-Rio.

Veja a classificação da Série A do Brasileiro.