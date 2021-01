Santos anuncia venda do zagueiro Lucas Veríssimo para o Benfica

O Santos anunciou na tarde desta sexta-feira (15) a venda do zagueiro Lucas Veríssimo, de 25 anos, para o Benfica (Portugal), equipe comandada pelo técnico português Jorge Jesus, que fez um ótimo trabalho no Flamengo.

O Santos FC confirma a venda do zagueiro Lucas Veríssimo ao Benfica. O #MeninoDaVila chegou em 2013 para integrar o plantel sub-20 e defendia a equipe profissional desde 2016. ⁣⁣

⁣⁣

O atleta segue confirmado para a grande final da #Libertadores! #VeríssimoNoMaraca ⚪⚫ pic.twitter.com/ridLrrtvBm — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 15, 2021

O zagueiro, que é titular absoluto da equipe comandada pelo técnico Cuca, está na equipe profissional do Peixe desde 2016, e já disputou 186 partidas pela equipe, marcando sete gols.

Segundo o presidente do Santos, Andres Rueda, o jogador sai apenas após a decisão da Taça Libertadores: “O mais importante é que o Lucas Veríssimo defende o Santos até o final da Conmebol Libertadores […]. Esse, inclusive, foi um dos motivos da demora em fechar o acordo, porque o Benfica queria o jogador imediatamente e batemos o pé, pela importância desses jogos decisivos”.

Assim, o zagueiro terá a oportunidade de se despedir do Peixe com a conquista da competição continental, cuja final será no dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, contra o Palmeiras.