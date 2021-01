Sem divulgar nomes, Fortaleza confirma 12 casos de covid-19

Na manhã desta segunda-feira (4), o Fortaleza informou, através de nota oficial, que dez atletas do plantel testaram positivo para novo coronavírus (covid-19). As confirmações foram constatadas em testagem realizada para o jogo contra o Sport, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outros dois casos entre demais funcionários do clube também constatados. O Fortaleza não divulgou o nome de nenhum dos infectados.

O Fortaleza informa que, em testagem realizada visando a partida diante do Sport, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, dez atletas positivaram para Covid-19.



Segundo o Departamento Médico do clube, todos os casos já foram confirmados por contraprova e os atletas, em sua maioria, estão sem sintomas; apenas alguns têm sinais leves de gripe. Todos estão seguindo o período de isolamento de 10 dias proposto pela CBF, assistidos pelos médicos do clube e avaliados por infectologista e exames complementares para completa recuperação. O clube destaca ainda que 21 jogadores seguem à disposição da comissão técnica. O Fortaleza a campo na quarta-feira (6) para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro em Recife. Os cearenses ocupam a 14ª posição com 31 pontos.