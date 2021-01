Semifinais do Brasileirão Feminino A2 começam com dois empates

Na abertura das semifinais da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, os quatro times que conseguiram o acesso à primeira divisão mostraram por que são tão difíceis de serem batidos. Botafogo, Bahia, Real Brasília e Napoli têm, somados, apenas uma derrota na competição e assim seguiram após dois empates nos jogos de ida. O Botafogo quase derrotou o Bahia, mas sofreu o empate nos acréscimos. Já o confronto em Brasília terminou sem gols.

No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Bahia não pôde contar com a goleira Anna Bia, afastada após testar positivo para Covid-19. A artilheira do campeonato, Gadu, com 11 gols, também não atuou por ainda estar se recuperando de lesão. Num duelo muito equilibrado, o Botafogo, único entre os semifinalistas que sofreu uma derrota no decorrer da competição, quase acabou com uma invencibilidade de um ano e sete meses do Bahia. Já aos 40 do segundo tempo, Karol Lins finalmente conseguiu furar a defesa baiana e abrir o placar.

No entanto, seis minutos depois o árbitro marcou pênalti para o Bahia e Giovania converteu, evitando a derrota e igualando o placar. Final de jogo 1 a 1.

Na outra semifinal a rede não balançou

No jogo que abriu as semifinais, Real Brasília (DF) e Napoli (SC), outras duas equipes que não conheceram a derrota até agora, ficaram no 0 a 0 no Estádio Defelê.

Os quatro times já conquistaram o acesso e agora brigam para saber quem fica com o título. As partidas de volta estão marcadas para o próximo domingo, dia 17. Às 15h30, o Napoli recebe o Real em Caçador (SC). Às 16h, Bahia e Botafogo entram em campo na Fonte Nova para decidir o segundo finalista. O clube baiano não leva vantagem por ter marcado um gol fora de casa. Ou seja, caso aconteça outro empate, a vaga na decisão sairá de uma disputa de pênaltis. Quem vencer leva, situação que se repete na outra semifinal.

O Campeonato Brasileiro A1, do qual as quatro equipes participarão, já tem data definida: começa em 28 de março, com final previsto para 26 de setembro e uma pausa em junho devido à disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.