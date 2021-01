Série B: Figueirense vence Brasil de Pelotas e deixa Z-4

Figueirense e Brasil de Pelotas entraram em campo, pela 35ª rodada da Série B na tarde desta sexta-feira (15), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Para os catarinenses a situação era desesperadora. Com 36 pontos, o time ocupava o 18º lugar, a dois pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Matematicamente, seriam necessárias três vitórias nos últimos quatro jogos para evitar a queda. Já o Brasil de Pelotas estava em uma situação bem mais confortável. No 10º lugar, com 47 pontos, a equipe praticamente estava livre de qualquer risco de rebaixamento e, inclusive, ainda tinha pequenas esperanças de tentar uma vaga à Série A. Nesse cenário, o jogo foi praticamente todo do Figueirense, que quis muito mais o resultado e conseguiu. Fez 3 a 0.

O Figueira poderia ter feito mais. Quando o placar ainda estava em 0 a 0, o time da casa mandou bola na trave em bela jogada do atacante Bruno Michel. Logo depois, o atacante Geovane Itinga, no rebote, abriu o placar. Aos 29, o meia Dudu ampliou após cruzamento da direita. Aos 44, só não saiu o terceiro por causa de um milagre do goleiro Rafael Martins. Mas, nos acréscimos da primeira etapa, o Alvinegro de Florianópolis teve um pênalti marcado a seu favor. E o atacante Diego Gonçalves bateu bem, no canto direito, para fazer mais um e fechar o placar.

A goleada do Figueirense retirou a equipe provisoriamente do Z-4. O time subiu à 15ª posição, com 39 pontos. Mas, para se manter fora desse grupo, precisa torcer por resultados negativos do Vitória, do Paraná e do Náutico, que ainda jogam na rodada.

Na 10ª posição, o Brasil de Pelotas continua com 47 pontos, e tem chances matemáticas tanto de acesso como de queda à Série C. Os próximos jogos das equipes serão na terça-feira (19) da próxima semana, quando o Figueirense visita o CRB em Alagoas, e o Brasil recebe o América-MG.

