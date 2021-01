Série B: na cola do G4, Ponte Preta vence Náutico

A Ponte Preta venceu o Náutico por 2 a 0 neste domingo (17) e continua sonhando com o acesso para a Série A de 2021. A partida foi realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Restando apenas três rodadas para terminar a competição, a Macaca é a sexta colocada, com quatro pontos a menos que o quarto colocado Juventude. Já o Timbu vive situação completamente diferente. Na 16ª posição, o clube pernambucano corre risco de cair para a Série C.

Fim de jogo no Majestoso. Ponte 2 a 0 sobre o Náutico. pic.twitter.com/IVYStaNFPl — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) January 17, 2021

Logo aos 6 minutos, os paulistas abriram o placar. O meio-campista Camilo recebeu cruzamento de Yuri e, de cabeça, empurrou para o fundo da rede. A Ponte continuou dominando a partida. Aos 12, o camisa 10 Camilo marcou o segundo para os donos da casa em cobrança de falta. Em seguida, aos 25, quase saiu o terceiro em chute cruzado do lateral-direito Apodi.

O Náutico chegou com perigo somente aos 37. O lateral-direito Bryan bateu da entrada da grande área. Na sequência, a bola tocou na trave e saiu pela linha de fundo. Um minuto depois, aos 38, foi a vez de o atacante Bruno Rodrigues, da Macaca, sair cara a cara com o goleiro Anderson, que evitou o pior. O atacante Kieza, do Timbu, ainda marcou aos 44, mas o árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG) assinalou impedimento.

Após o intervalo, os visitantes tentaram pressionar, entretanto foram os donos da casa que levaram perigo logo aos 9, em mais um chute de Camilo de fora área. Aos 24, finalmente, o Timbu assustou em uma cabeçada do zagueiro Ronaldo Alves. Tentando reagir, os pernambucanos quase marcaram em chute forte de fora da área aos 41, obrigando o goleiro Ygor Vinhas a realizar bela defesa. Resultado final: Ponte Preta 2, Náutico 0.

Na próxima rodada, a Ponte Preta visita a vice-líder Chapecoense na Arena Condá, na cidade de Chapecó (SC). O confronto acontecerá às 17h45. Já o Náutico, na próxima quarta-feira (20), terá pela frente o lanterna Oeste em casa, nos Aflitos, no Recife (PE), às 19h15.

Chapecoense e Bahia

O Vitória empatou em casa, no estádio do Barradão, em Salvador (BA), por 0 a 0, e permaneceu na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Os baianos estão na 17ª colocação, com os mesmos 37 pontos que o Náutico, que leva vantagem no critério número de vitórias. Já o Verdão do Oeste, que entrou em campo com o acesso garantido à Série A, perdeu a oportunidade de superar o líder América, e permaneceu na vice-liderança.

ACABOU! 💚



Final de partida no Barradão. No duelo equilibrado entre Vitória e Chapecoense, nenhuma das equipes mexeu no placar.



O próximo duelo do Verdão é na próxima quinta-feira (21), contra a Ponte Preta, às 17h45. pic.twitter.com/RB7dcdgEQG — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 17, 2021

O próximo compromisso do Vitória será contra o Guarani fora de casa, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O duelo será realizado às 16h, na quarta-feira (20).

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.