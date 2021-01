Série D: Floresta e Novorizontino empatam e confronto segue aberto

O primeiro duelo entre Floresta-CE e Novorizontino-SP pelas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro terminou sem vencedor. Neste sábado (16), cearenses e paulistas ficaram no 1 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza, em duelo transmitido ao vivo pela TV Brasil.

As equipes se reencontram no próximo sábado (23), novamente às 18h (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). A partida também será exibida pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Em caso de outro empate, a decisão de quem se classificará à final da competição será nos pênaltis.

Apesar de visitante, foi o Novorizontino quem tomou a iniciativa do primeiro tempo. Aos seis minutos, Danielzinho ajeitou de costas para o também atacante Guilherme Queiróz chutar de primeira, forçando o goleiro Douglas Dias a uma boa defesa. Aos 14, o atacante Cléo Silva recuperou a bola na intermediária, tabelou com o meia Pereira e finalizou na saída do arqueiro do Floresta, abrindo o placar no Castelão.

Dez minutos depois, o Tigre quase ampliou com Guilherme Queiróz, em posição de impedimento, que não foi assinalado. O camisa 9 recebeu de Pereira diante da meta, mas bateu para fora. Só que logo na primeira investida, o Verdão chegou ao empate. Aos 25 minutos, o volante Jô avançou na intermediária, aproveitou um desvio providencial de calcanhar do atacante Deysinho, invadiu a área e mandou para as redes.

Na volta do intervalo, o jogo ficou muito truncado. O Novorizontino até tentou repetir a postura agressiva do início da partida, mas desta vez encontrou um Floresta ainda mais organizado e fechado na defesa. A melhor chance foi do Tigre. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, a cabeçada do zagueiro Felipe Rodrigues passou rente à meta. O duelo transcorreu sem maiores emoções até o apito final.

Veja a classificação da Série D do Brasileiro.