Série D: Novorizontino-SP e Floresta-CE decidem vaga na final

O primeiro finalista da edição 2020 da Série D do Campeonato Brasileiro será conhecido neste sábado (23). Uma semana após ficarem no 1 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza, Novorizontino-SP e Floresta-CE se reencontram no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte (SP). A bola rola às 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil. A decisão será nos pênaltis em caso de novo empate. Vale lembrar que os clubes já conquistaram acesso à próxima Série C.

Atuar em casa tem sido um importante trunfo para o Tigre no mata-mata. Foi no Jorjão que a equipe paulista decidiu (e venceu) os confrontos contra o Cascavel-PR (3 a 0) na segunda fase, Goiânia-GO (4 a 0) nas oitavas de final e Fast Clube-AM (3 a 0) nas quartas de final. Os dez gols marcados nesses três jogos equivalem a um terço das vezes que o time aurinegro balançou as redes na competição (30).

Para o reencontro com o Floresta, o técnico Roberto Fonseca não terá o volante Barba, suspenso. Em contrapartida, o zagueiro Bruno Aguiar volta a ficar à disposição. A expectativa é que o Novorizontino repita a base do time que foi a campo na Arena Castelão, com Giovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Edson Silva e Paulinho; Adilson Goiano, Léo Baiano e Pereira; Danielzinho, Cléo Silva e Guilherme Queiróz. Este último, com nove gols, é o artilheiro do Tigre na competição.

Caso o Novorizontino se classifique, será apenas a segunda vez em 12 anos de Série D que um time de São Paulo chega à final. A única vez que um clube do estado disputou o título foi em 2015, quando o Botafogo-SP superou o River-PI e levantou a taça. Há, ainda, a possibilidade de uma decisão 100% paulista. Na outra semifinal, o Mirassol-SP obteve boa vantagem no confronto com o Altos-PI ao golear por 4 a 0 no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O jogo de volta será neste domingo (24), às 15h45, no estádio Felipe Raulino, em Altos (PI), também com transmissão da TV Brasil.

O Floresta por sua vez, espera repetir o que fez contra Itabaiana-SE e América-RN, adversários que eliminou em decisões fora de casa no mata-mata da Série D. O Lobo da Vila Manoel Sátiro chega para o jogo dividido entre a semifinal e a Copa Fares Lopes, que reúne times cearenses e classifica o campeão à próxima Copa do Brasil. O foco do Verdão, porém, está na competição nacional. No torneio regional, os reservas é que têm atuado, boa parte deles formados nas categorias de base.

O técnico Leston Júnior terá força máxima contra o Novorizontino. Se repetir a formação do primeiro compromisso, o Lobo terá Douglas Dias; Lito, William Goiano, Alisson e Fábio Alves; Jô, Marconi, Núbio Flávio e Thalison; Flávio Torres e Deysinho. A dupla ofensiva é responsável por 13 dos 34 gols da equipe na Série D, sendo sete marcados por Deysinho (quatro de cabeça) e seis por Flávio Torres.

Com dois títulos (Ferroviário e Guarany de Sobral), o Ceará divide com Minas Gerais o posto de estado com mais conquistas na quarta divisão nacional. O Floresta, portanto, pode levar os cearense à frente na estatística em caso de classificação à final e, posteriormente, eventual vitória na decisão.