Vasco pega Atlético Mineiro para tentar sair do Z4

Vasco e Atlético Mineiro entram em campo a partir das 21h deste sábado (23) em São Januário. O duelo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo, a partir das 20h30, pela Rádio Nacional com narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagens de Maurício Costa e o plantão de Astrid Nick.

Depois de ser goleado pelo Bragantino por 4 a 1 no último jogo, e com a vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Santos, o Vasco retornou à zona de rebaixamento depois de três rodadas. Vindo de duas derrotas seguidas, atualmente, o Cruzmaltino ocupa a 17ª posição com 32 pontos. Para esse próximo compromisso, a principal novidade que o técnico Vanderlei Luxemburgo irá utilizar na equipe titular será o meia argentino Martín Benítez, poupado no último jogo. Além dele, devem retornar ao time o lateral-esquerdo Henrique e o volante Buno Gomes, que cumpriram suspensão no meia de semana.

Enquanto isso, o Atlético Mineiro começou a rodada em quarto com 54 pontos, a cinco do líder Inter e com uma partida disputada a menos do que os gaúchos. O último jogo do time de Jorge Sampaoli foi o empate contra o Grêmio em Porto Alegre por 1 a 1. Em relação à equipe para o compromisso desta noite, o argentino deve ter o retorno do zagueiro Réver. O capitão da equipe teve que sair no intervalo do jogo na capital gaúcha por uma virose, mas já participou das atividades em Belo Horizonte e não deve ser problema. O retorno confirmado é do volante Jair. Ele havia retornado depois de uma lesão contra o Atlético Goianiense, mas naquela partida recebeu o terceiro cartão amarelo e foi ausência em Porto Alegre. O atacante chileno Eduardo Vargas sentiu algumas dores no último jogo, mas não é problema para a partida contra o Vasco.

