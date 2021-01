Vila Nova derrota o Santa Cruz e fica mais próximo da Série B

Jogando em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, o Vila Nova (GO) derrotou o Santa Cruz (PE) por 2 a 1, pela quinta rodada da segunda fase da Série C e se aproximou do acesso à segunda divisão do futebol nacional. Os gols do Vila foram marcados por Alan Mineiro e Pedro Bambu. Chiquinho descontou para o time de Recife. Agora, a equipe goiana tem sete pontos conquistados e é líder provisória do grupo C. Brusque (SC), com seis pontos, e Ituano, com cinco, se enfrentam na segunda-feira, em Santa Catarina. Depois disso, restará apenas uma rodada para definir quem serão os dois classificados do grupo, que jogarão a Série B na próxima temporada. O Santa Cruz também tem cinco pontos.

O Vila Nova entrou em campo como último colocado do grupo e, fazendo sua última partida em casa nesta fase, foi para a cima desde o começo. O primeiro gol saiu logo aos dez minutos, com um belo chute de Alan Mineiro da entrada da área, inalcançável para o goleiro Maycon Cleiton. A Cobra Coral foi atrás do empate e chegou a marcar no fim do primeiro tempo, mas a arbitragem anulou a jogada por impedimento do zagueiro Danny Morais. Durante toda a primeira etapa, o gramado do OBA foi castigado por uma forte chuva. No intervalo, os jogadores do Santa Cruz não puderam ir para os vestiários, já que o túnel estava alagado.

Jogadores ficaram no campo neste intervalo. O túnel de acesso está alagado. pic.twitter.com/3O5HxeYxyI — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 9, 2021

O segundo tempo foi de pressão da equipe pernambucana. Mas o time da casa resistiu e acabou por ampliar o placar aos 34 minutos. Pedro Bambu pegou o rebote de uma falta e chutou forte para estufar as redes do Santa Cruz. O Santa Cruz ainda buscou um gol aos 49 minutos, com Chiquinho, que aproveitou outro rebote, desta vez do chute de Victor Rangel que acertou a trave. Mas não havia tempo suficiente para mais nada. Independentemente do resultado do duelo entre Brusque e Ituano, todas as equipes chegarão à última rodada com chances de classificação. Ambas as partidas estão marcadas para as 18h do próximo domingo (17). O Santa Cruz recebe o Brusque no Estádio do Arruda e o Ituano será o anfitrião diante do Vila Nova, no Novelli Júnior.

