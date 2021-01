Vitória arranca empate com Avaí na Série B

O Vitória arrancou um empate de 2 a 2 com o Avaí, na noite desta quarta-feira (13) no estádio da Ressacada, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. Leão reage por duas vezes e empata com o Avaí em 2x2. Fernando Neto e Léo Ceará, nos acréscimos, fizeram os gols do Leão.



Próxima partida é no domingo (17/01), contra a Chapecoense, às 16h, no Barradão.



📷: @zacariasfoto pic.twitter.com/Gczi3pqsRF — EC Vitória (@ECVitoria) January 13, 2021

Com este resultado, o time baiano (que ficou na 16ª posição com 38 pontos) conseguiu ganhar fôlego na luta para fugir do rebaixamento, pois abriu dois pontos de vantagem sobre a primeira equipe dentro da zona perigosa, o Paraná.

Jogando em casa, o Avaí começou muito melhor, controlando as ações no primeiro tempo e abrindo o placar aos 15 minutos com o meia Valdívia.

Mas, logo no primeiro minuto da etapa final, o Vitória ensaiou uma reação, quando Fernando Neto deixou tudo igual, que vence o goleiro Glédson com um toque de categoria após receber passe de Vico.

O confronto permaneceu sem ter grandes emoções até que, aos 32 minutos, o Avaí voltou a ficar na frente, quando Jonatan marcou após o goleiro César dar rebote em chute de Valdívia.

Porém, o Vitória queria pontuar fora de casa para não terminar a rodada colado na zona do rebaixamento. E alcançou o seu objetivo aos 45 minutos, quando Léo Ceará faz de cabeça após boa jogada de Alisson Farias.

Com a igualdade final, o Avaí fica na 6ª posição com 48 pontos.

Na próxima rodada, o time de Santa Catarina visita o CSA no sábado (16) no estádio Rei Pelé. Um dia depois, o Vitória recebe a Chapecoense no Barradão.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro.