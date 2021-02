Atlético Mineiro confirma acerto com meia Nacho Fernández

O Atlético Mineiro confirmou na tarde deste sábado (20), através das redes sociais, a contratação do meia argentino Nacho Fernández. O jogador de 31 anos assinou com o clube mineiro por três temporadas. Ele deve chegar em Belo Horizonte neste domingo. O atleta estava no River Plate desde 2016 e tem estreia prevista para o mês de março.

Mesmo com o acerto já praticamente definido há algumas semanas, o anúncio só ocorreu neste sábado e, além da divulgação pelas mídias oficiais do clube, o jogador mandou uma mensagem de áudio para associados do programa Galo na Veia. "Alô, Massa, quero dizer a vocês que tem mais um Galo na Veia. Já separei minha camisa, e pode contar a todo mundo que o Nacho chegou", foi a mensagem do atleta argentino.

O acordo do Atlético Mineiro com o River Plate envolveu uma quantia aproximada de US$ 6 milhões. A equipe do Estádio Monumental de Núñez possui 70% dos direitos econômicos do jogador, o Gimnasia La Plata tem 25%, e o jogador, outros 5%. O jogador tem os títulos da Libertadores de 2018, da Recopa Sul-Americana em 2016 e 2019, três Copas Argentinas e uma Supercopa Argentina defendendo o River Plate.