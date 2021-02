Austríaco David Alaba confirma que deixará o Bayern de Munique

O defensor austríaco David Alaba disse, nesta terça-feira (16), que deixará o Bayern de Munique (Alemanha) no final da temporada, encerrando um ciclo de 13 anos após o recente desacordo entre jogador e clube na renovação do contrato.

🗣️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb