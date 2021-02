Botafogo apresenta Marcelo Chamusca como novo treinador

O Botafogo apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (22), Marcelo Chamusca como seu novo treinador. O técnico que chegou com o auxiliar técnico Caio Autuori e com o preparador físico Roger Gouveia, terá o desafio de conduzir o time carioca na próxima edição da Série B do Brasileiro com um objetivo claro, o acesso.

Fala tu, Professor 🎙



“Quero agradecer a oportunidade de trabalhar em um clube grande e com a história do Botafogo. Vou me entregar dia e noite para alcançarmos nosso objetivo”, Marcelo Chamusca. #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/ALUbhDqTeT — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 22, 2021

Em sua primeira entrevista como novo técnico do Alvinegro (realizada por videoconferência), Chamusca mostrou que está motivado para enfrentar o desafio: “Prometo muita entrega e dedicação diuturnamente para que possamos conquistar juntos os objetivos principais do Botafogo para essa temporada. O principal é o acesso para a elite do futebol brasileiro. Estou muito feliz, motivado e consciente do desafio que vamos enfrentar. Uma empolgação muito grande por essa mescla da grandeza do clube e a profissionalização com o projeto que nos foi oferecido. Isso fez com que a gente aceitasse para iniciarmos essa trajetória”.

Chamusca na área! ☑️ Técnico chega ao Botafogo e conhece o Estádio Nilton Santos. O novo comandante alvinegro será apresentado oficialmente hoje. #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/LAbTPVIfeW — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 22, 2021

Últimos jogos no Brasileiro

O Botafogo foi rebaixado para a próxima edição do Brasileiro no dia 5 de fevereiro, após ser derrotado pelo Sport por 1 a 0 em partida da 34ª rodada da competição. Esta é a terceira vez na história na qual o Alvinegro disputa a Série B.

Mesmo já rebaixado, o time carioca ainda tem dois compromissos pela atual edição do Brasileiro da Série A: o jogo contra o São Paulo, nesta segunda no estádio Nilton Santos, e o confronto com o Ceará, na próxima quinta (25) no estádio do Castelão.

