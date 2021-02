Boxe: Esquiva Falcão arrasa adversário e segue invicto com 28 vitórias

Na noite do sábado (20), o brasileiro Esquiva Falcão massacrou mais um adversário e segue invicto na carreira profissional. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, o medalhista olímpico venceu o russo Artur Akavov, que desistiu após apanhar os quatro rounds. Na volta, a comissão técnica do atleta preferiu não prosseguir para preservar sua integridade física. Há suspeita de quebra do nariz do russo.

Com a 28ª vitórias na carreira (20ª por nocaute), Esquiva Falcão está perto de receber a chance de disputar o título de melhor do mundo dos médios (até 72,5kg), que deve ocorrer ainda em 2021, segundo a Top Rank, empresa que promove suas lutas. “Foi um show. Parti pra cima dele logo no início e sabia que venceria por nocaute. Nunca estive tão bem preparado. Ninguém mais pode fugir de mim”, comemorou Esquiva Falcão.

O manager Sergio Batarelli deve anunciar nos próximos dias a programação de Esquiva Falcão para este ano, mas a tendência é que o brasileiro dispute o cinturão mundial dos médios. Com a vitória, o lutador deve ficar entre os top 3 em todas as principais organizações mundiais de boxe.

O domínio de Esquiva Falcão no ringue do Hotel MGM, em Las Vegas, refletiu a forte preparação em Riverside, nos Estados Unidos, sob o comando de Robert Garcia. Após a luta, especialistas disseram que o atleta está preparado e pronto para ser número 1 do planeta. “Luta perfeita. O Esquiva bateu num cara que tem duas derrotas por título do mundo. O Esquiva estava tão bem que pareceu que não deu chances ao experiente adversário. Está pronto pra ser campeão”, disse Sergio Batarelli, à equipe de assessores do lutador.