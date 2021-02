Brasiliense vence de virada na primeira partida da final da Copa Verde

Em partida realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na tarde deste domingo (21), o Brasiliense venceu por 2 a 1 o Remo na primeira partida da final da Copa Verde. A decisão teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

O primeiro gol da tarde foi marcado por Wallace, do Remo. Aos 21 minutos da etapa inicial, ele recebeu bom passe de Gedoz e praticamente só empurrou para o fundo das redes. Só que o Brasiliense, melhor durante a maior parte do tempo, virou com Sandy. Aos 31, ele roubou a bola na saída de jogo do Remo e acertou um belo chute de longe. A virada veio com Aldo, aos 34 minutos do segundo, de cabeça.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (24). O jogo será no Mangueirão, em Belém, a partir das 16h (de Brasília). Uma vitória simples do Remo leva a decisão aos pênaltis. Um triunfo por dois gols do Leão dá o título ao clube do Pará. O Brasiliense precisa só de um empate para ser campeão.