Campeão olímpico Bruno Schmidt é internado com covid-19

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou, através de nota oficial no final da tarde desta terça-feira (23), que o campeão olímpico Bruno Schmidt está internado para tratamento de um quadro pulmonar causado por infecção pelo novo coronavírus (covid-19).

Segundo a CBV, o atleta se recupera bem em um hospital de Vila Velha (ES), onde mora. Os médicos já estão programando a alta hospitalar para que, em breve, o atleta retorne aos treinamentos.

Assim, o jogador está fora da disputa da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, que acontece nesta semana, a partir de quinta-feira (25), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Evandro, parceiro do Bruno, segue treinando com a equipe no Rio de Janeiro (RJ), mas também fica fora da competição nesta semana.