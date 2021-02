Ceará vence Coritiba no Paraná

Coritiba e Ceará abriram a penúltima rodada (37ª) do Campeonato Brasileiro neste (20) à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Já rebaixados à Série B, os paranaenses perderam para o Vozão por 2 a 0. Com o resultado, o Coxa permanece com 31 pontos na vice-lanterna da tabela. Os cearenses sobem à 10ª colocação e não podem mais sair da zona de classificação para a Copa Sul-Americana com 49 pontos.

Logo no primeiro minuto de jogo, os anfitriões marcaram com Matheus Oliveira, mas o lance foi anulado devido ao impedimento do jogador. O Alviverde seguiu pressionando e, aos 34, Neilton acertou um belo chute de fora da área. O VAR (árbitro de vídeo), no entanto, assinalou uma irregularidade antes do arremate do atacante e invalidou o gol da equipe do técnico Gustavo Morínigo.

Na etapa, o Alvinegro do treinador Guto Ferreira voltou mais ligado para a partida. Aos 5, Leo Chú avançou pela esquerda e cruzou para Felipe Vizeu. O atacante passou pelo zagueiro e, dentro da pequena área, chutou forte para abrir o marcador. Na sequência, o centroavante quase marcou novamente, mas parou na boa defesa do goleiro Arthur. Aos 28, Vina tocou para Pedro Naresi, que de calcanhar ajeitou para Saulo Monteiro ampliar.

Na rodada final da competição, na próxima (25), às 21h30, o Coxa enfrenta o Atlético-GO fora de casa, no Estádio Antônio Accioly. Já o Ceará recebe o Botafogo na Arena Castelão.