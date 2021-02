Com Zanotti craque, Corinthians domina seleção do Brasileiro Feminino

O campeão Corinthians dominou a seleção ideal da edição 2020 da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que foi revelada em cerimônia realizada nesta sexta-feira (26). O Timão teve cinco das 11 jogadoras escolhidas pelos votos do colegiado de jornalistas especializados convidados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF): a goleira Letícia Izidoro (que deixou o Alvinegro para defender o Benfica, de Portugal), a zagueira Erika, a lateral-esquerda Tamires e as meias Andressinha e Gabi Zanotti - que também ganhou o prêmio de craque da competição.

Se liga no gol mais bonito do Brasileiro Feminino A-1, marcado por Ingryd, do Corinthians. Lance foi escolhido em votação popular! pic.twitter.com/mjqZO9dhjm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 27, 2021

O técnico corintiano Arthur Elias foi eleito o melhor do torneio. Já o gol olímpico marcado pela volante Ingryd, também alvinegra, na vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, na Neo Química Arena, em São Paulo, no jogo de volta do confronto pelas quartas de final do Brasileiro, foi escolhido o mais bonito.

A atacante Jaqueline, do São Paulo, recebeu o prêmio de revelação do campeonato. Por fim, a goleira Kaká, do Flamengo, foi a mais votada pelo público nas redes sociais e escolhida a Craque da Galera.

O Avaí/Kindermann, vice-campeão em 2020, teve quatro atletas na seleção ideal. Três delas (a lateral-direita Bruna Calderan e as meias Júlia Bianchi e Duda Santos) deixaram o clube catarinense para defender o Palmeiras a partir deste ano. A atacante Lelê, vice-artilheira da competição do ano passado com 10 gols, também escolhida para o time do Brasileiro, segue em Caçador (SC).

O Verdão completou a reunião das melhores jogadoras do campeonato representado pela zagueira argentina Agustina Barroso e pela atacante Carla Nunes, artilheira do torneio com 12 gols. No início de 2021, Carla acertou com o São Paulo.

A seleção ideal do Brasileiro teve a seguinte escalação: Letícia Izidoro; Bruna Calderan, Erika, Agustina Barroso e Tamires; Andressinha, Júlia Bianchi, Gabi Zanotti e Duda Santos; Carla Nunes e Lelê. Técnico: Arthur Elias.