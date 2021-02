Cruzeiro empata com Uberlândia na abertura do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro começou a temporada do ano de seu centenário com um empate. No jogo de abertura do Campeonato Mineiro, a Raposa empatou com o Uberlândia por 1 a 1 neste sábado (27). A partida, que marcou a estreia do técnico Felipe Conceição no comando da equipe cruzeirense, foi realizada no estádio Parque do Sabiá, no município de Uberlândia. Este foi o 100º confronto disputado entre as duas equipes.

51' | 2T - Fim de jogo! 🦊⚽️



Com dezenas de chances criadas, o Cruzeiro busca o empate no fim diante do Uberlândia.#UECxCRU | 1X1#DiaDeCruzeiro

📺 Pós-jogo: https://t.co/1MgSp3qUJj pic.twitter.com/w7qs1zGyf7 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 27, 2021

O Verdão segue um jejum de 20 anos sem vencer o Cruzeiro. A última vez que saiu vitorioso deste duelo foi em 2001, quando saiu do gramado com 1 a 0 no placar. Neste período já aconteceram nove jogos, com sete vitórias cruzeirenses e dois empates. Desde a primeira partida entre o Verdão e a Raposa em 1950, tivemos 61 vitórias da equipe celeste, 27 empates e 11 êxitos do time da região do Triângulo Mineiro.

O time celeste começou a partida buscando abrir o placar. Aos 7 minutos, o meio-campista Marcinho chutou forte e o lateral-direito Everton, do Uberlândia, evitou que a bola entrasse. Porém, quem conseguiu marcar foi o Verdão. Após chute de Everton, o atacante Reis, aos 25, bateu e balançou a rede adversária.

Na sequência, aos 34, o Cruzeiro reagiu em uma cabeçada do atacante Willian Potker por cima da baliza do goleiro Marcão. Até o final da primeira etapa a pressão dos visitantes foi aguda. Aos 46, o atacante Rafael Sóbis soltou uma bomba e acertou a trave.

A segunda etapa começou como terminou a primeira metade do jogo. Logo aos 4 minutos, o volante Matheus Barbosa atingiu a trave da equipe do Triângulo Mineiro. Aos 14, o goleiro Marcão salvou o Verdão em cobrança de falta, rasteira, cobrada por Marcinho no canto direito. Em seguida, Marcão voltou a ser a muralha no meio do caminho do Cruzeiro, defendendo uma pancada do lateral-esquerdo Matheus Pereira, aos 29.

Aos 34 quase teve golaço. O atacante Felipe Augusto, de letra, quase empatou o duelo. A terceira bola na trave do confronto aconteceu aos 41, em cabeçada de Potker. De tanto insistir, a Raposa empatou nos acréscimos. Aos 46, o lateral-direito Raúl Cáceres finalizou forte no canto direito de Marcão, que, desta vez, não conseguiu intervir. Final de jogo: Uberlândia 1, Cruzeiro 1.

Na próxima rodada, o Cruzeiro encara a Caldense na quarta-feira (3). O duelo começa às 21h30 (horário de Brasília) no Mineirão. No mesmo dia, o Uberlândia tenta a recuperação no campeonato fora de casa, no estádio Zama Maciel, na cidade de Patos de Minas, contra o URT. A partida será realizada às 20h.