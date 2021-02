Fluminense e Ceará se enfrentam nesta segunda de Carnaval

A segunda de Carnaval (15) é dia de emoção para torcedores de Fluminense e Ceará. As duas equipes se enfrentam às 18h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vozão chega ao confronto após empate de 1 a 1 com o São Paulo, ocupando a 12ª posição com 46 pontos. A equipe da casa não contará com o técnico Guto Ferreira e o auxiliar Alexandre Faganello, que foram expulsos na última partida da equipe. Assim, a responsabilidade de dirigir o Ceará à beira do gramado será de Andre Luís e Daniel Azambuja.

Quem também está fora da partida de hoje é Samuel Xavier. O lateral, que deve vestir a camisa do Fluminense na próxima temporada, sentiu dores musculares.

Desfalques no Tricolor

Já o Tricolor das Laranjeiras não terá o atacante Fred, lesionado, e o zagueiro Matheus Ferraz, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Eles devem dar lugar ao jovem John Kennedy, de 18 anos, e a Nino, que retorna após se recuperar de lesão que o tirou do empate de 0 a 0 com o Atlético-MG no Maracanã.

A equipe carioca tem 57 pontos conquistados, e está na 5ª posição da tabela, a quatro pontos do São Paulo, que abre o G4 do Brasileirão. Para o jogo desta noite, o técnico Marcão deve adotar a seguinte formação: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.

No último domingo (14), o Tricolor garantiu vaga na Pré-Libertadores, após derrota do Corinthians para o Flamengo no Maracanã. Agora, o objetivo da equipe é buscar a passagem para a fase de grupos da competição continental. Para isso, o time carioca terá que quebrar um tabu, pois não vence o Vozão há 16 anos na capital cearense.

