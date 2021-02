Goiás tenta vencer Botafogo para continuar na luta por permanência

O Goiás recebe o já rebaixado Botafogo, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (13), no estádio da Serrinha, sabendo que apenas a vitória lhe permite continuar sonhando com a permanência da Série A do Brasileiro.

Ocupando a 18ª posição com 33 pontos, o Esmeraldino sabe que uma vitória, na partida que abre a 36ª rodada (a antepenúltima da competição) é fundamental para continuar sonhando com a fuga do rebaixamento. Para isso, precisa, ao menos, alcançar a 16ª posição, que, atualmente, é ocupada pelo Bahia, com 37 pontos.

Ao Botafogo resta apenas somar pontos para, ao menos, terminar a competição em outra posição que a última. O time de General Severiano ocupa a lanterna com 24 pontos.

Luta contra a matemática

O Goiás chega à 36ª rodada em situação muito desconfortável. Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Gacia, o Esmeraldino inicia a rodada com 93% de chance de cair para a próxima edição da Série B.

E o time comandado pelo técnico Glauber Ramos chega em um momento complicado a um jogo tão importante. Na última quarta a equipe foi desclassificada do Campeonato Goiano, na fase das quartas de final, ao ser derrotado pelo Aparecidense por 2 a 0. Nesta partida, o treinador optou por uma equipe alternativa, para preservar os jogadores para o confronto com o Botafogo, que ganha ares de grande decisão para o Goiás.

Cumprindo tabela

Já rebaixado para a próxima edição da Série B do Brasileiro, o Botafogo apenas joga para cumprir tabela. Para o confronto com o Esmeraldino, o técnico Lúcio Flávio terá de lidar com os desfalques de dois jogadores do meio-campo, Romildo (com fratura no dedo anelar na mão esquerda) e José Welison (com torção no tornozelo esquerdo).

Apesar dos problemas na formação, o Alvinegro já começa a olhar para a próxima temporada, para a qual tenta formar um novo elenco. O primeiro sinal de mudanças foi a confirmação, na última semana, da venda do atacante Pedro Raul para o Kashiwa Reysol (Japão).

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Goiás e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e o plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional, que começa às 17h, aqui:

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.