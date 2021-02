Handebol: grupo nacional do pré-olímpico será disputado em Montenegro

A Federação Internacional de Handebol (IHF, sigla em inglês) confirmou, nesta quarta-feira (24), a cidade de Podgorica, em Montenegro, como sede dos jogos do grupo do Brasil no Pré-Olímpico masculino. A competição ocorre entre os dias 12 e 14 de março. A Seleção Brasileira disputará uma das duas vagas em um quadrangular com Noruega, Chile e Coreia do Sul. Marcus Tatá, técnico nacional, anunciou a convocação da equipe nesta nesta terça para a disputa do evento.

A sede original era a Noruega. Mas a mudança ocorreu por causa das restrições impostas pelo país nórdico com pandemia do coronavírus (covid-19).