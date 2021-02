João Félix, do Atlético de Madrid, é diagnosticado com covid-19

João Félix, atacante do Atlético de Madri, tornou-se o terceiro jogador do clube a ser diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19)na última semana. Um comunicado dos líderes do Campeonato Espanhol informou que o português, que custou ao time o valor recorde de 126 milhões de euros em 2019, está isolado em casa, conforme exige o protocolo da liga.

Nuestro jugador @joaofelix70 ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado y cumpliendo la cuarentena en su domicilio.



ℹ https://t.co/Ba9u8SCNCA — Atlético de Madrid (@Atleti) February 3, 2021

Ele perderá o jogo de segunda-feira (8) em casa contra o Celta de Vigo, assim como o zagueiro Mario Hermoso e o lateral Yannick Carrasco, que também tiveram exames positivos na semana passada.

O Atlético está na liderança, com uma vantagem de dez pontos e um jogo a menos.