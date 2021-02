Juntos novamente, Soares e Murray avançam às quartas, em Melbourne

No primeiro jogo juntos, após a retomada da parceria, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram os espanhóis Pablo Andújar e Pedro Martínez e avançaram às quartas de final do Great Ocean Road Open, um dos ATP 250 diputados no Meubourne Park, que servem de preparação para o Aberto da Austrália, com início na próxima segunda-feira (8).

“Foi um jogo duro. Eles jogaram muito bem, mas nós jogamos melhor nos pontos importantes. Conseguimos recuperar bem o nosso entrosamento durante todos esses dias de treino, e agora é pegar ritmo de jogo, já que faz 2 ou 3 meses que estamos sem competir”, disse Soares após a partida, em nota divulgada à imprensa.

A vitória desta quarta (3) marca o retorno da dupla Soares-Murray, que atuou de 2016 a 2019. Durante o período, o mineiro e o britânico faturaram dez títulos, entre eles o Aberto da Austrália e o US Open de 2016.

Os próximos adversários de Soares-Murray sairão do duelo entre a dupla cazaque Alexander Bublik e Andrey Golubev contra o sérvio Miomir Kecmanovic e o casaque Karen Khachanov.

Na disputa simples, o número um do Brasil, Thiago Monteiro, venceu de virada o australiano Matthew Ebden, assegurando presença nas oitavas de final. Vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3. O adversário na próxima fase será o espanhol Carlos Alcatraz, de 17 anos, que eliminou o belga David Goffin, favorito no torneio, com um duplo 6/3.

No torneio Murray River Open, também no Melbourne Park, o gaúcho Marcelo Demoliner e o mexicano Santiago Gonzalez superaram os australianos James Duckworth e Marc Polmans por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) e avançaram às quartas de final. Na fase seguinte, eles terão pela frente os vencedores do confronto entre os britânicos Cameron Norrie e Jonny O’Mara contra o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury.