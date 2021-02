Mesmo rebaixado, Botafogo vence São Paulo por 1 a 0

Mesmo já rebaixado para a próxima edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo superou o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (22) no jogo que encerrou a 37ª rodada da Série A.

Com este resultado, o Tricolor paulista fica na 4ª posição com 63 pontos, o que ainda não garante a classificação na fase de grupos da próxima edição da Taça Libertadores. Para o Alvinegro o resultado pouco muda na classificação, pois, mesmo chegando aos 27 pontos, a equipe permanece na lanterna.

Expulsão no primeiro tempo

O São Paulo jogou a maior parte da partida com um jogador a menos, porque, logo aos 29 minutos, o lateral Reinaldo foi expulso após parar um contra-ataque puxado pelo meia Warley. Com a vantagem numérica, o Botafogo partiu para o ataque.

Porém, só conseguiu mudar o marcador na etapa final, quando o técnico Lúcio Flávio promoveu a entrada do jovem atacante Matheus Babi no lugar do volante Kayque. Logo aos 12 minutos Warley levantou a bola na área, onde o centroavante de 23 anos subiu para marcar de cabeça.

Mas o Botafogo não contou apenas com o brilho de Babi para garantir a vitória. Aos 37 minutos o juiz marcou, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), pênalti a favor do São Paulo. Luciano foi para a cobrança, mas o goleiro Diego Loureiro se esticou todo para defender. Com isso, o Botafogo garantiu o triunfo pelo placar mínimo.

Próximos jogos

A última rodada do Campeonato Brasileiro será na próxima quinta-feira (25) a partir das 21h30, quando o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi, e o Botafogo visita o Ceará no estádio do Castelão.

